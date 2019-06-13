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В Кремле считают преждевременным обсуждать необходимость реформы МВД

Политика

Дмитрий Песков призвал не «обобщать ситуацию», основываясь на деле Ивана Голунова

В Кремле считают преждевременным обсуждать необходимость реформы МВД
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция

Москва, 13 июня 2019, 19:45 — REGNUM  Обсуждать необходимость проведения реформ в МВД в связи с ситуацией вокруг журналиста Ивана Голунова преждевременно, заявил 13 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Окончательных суждений относительно целесообразности или нецелесообразности каких-то реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет», — сказал пресс-секретарь.

Песков призвал дождаться результатов проводимой Следственным комитетом проверки в отношении сотрудников МВД, причастных к уголовному преследованию журналиста.

При этом он высказал мнение, что дело Ивана Голунова должно быть проанализировано, однако «обобщать ситуацию, основываясь на одном деле, наверное, было бы не верно».

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Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин по ходатайству министра внутренних дел Владимира Колокольцева отправил в отставку двух генерал-майоров полиции — начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного МВД Юрия Девяткина.

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Дело журналиста Голунова
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