Детская больница Марии Магдалины в СПб получит новый лечебный корпус

Санкт-Петербург, , 19:38 — REGNUM Строительство нового лечебного корпуса Детской больницы святой Марии Магдалины должно завершиться до 2021 года. Такую задачу поставил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов профильному комитету, посетив медицинское учреждение.

«Мы заинтересованы в том, чтобы больница с таким уникальным коллективом, с таким уровнем профессионализма могла принять всех нуждающихся в помощи детей», — цитирует слова Александра Беглова официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга.

Он поручил Комитету по строительству максимально оперативно провести все необходимые конкурсные процедуры. Лечебно-диагностический корпус, рассчитанный на 160 коек будет состоять из 5 этажей, включающих отделения нефрологии, кардиологии, ревматологии, аллергологии и приемное отделение.

Временно исполняющему обязанности губернатора показали недавно открытый в больнице рентген-кабинет и продемонстрировали технические возможности новых рентген-аппаратов.

Также Александр Беглов посетил Центр амбулаторной травматологии и хирургии. Глава города оценил интерьер отделения, выполненный в стиле игрового пространства.

Продолжая тему развития детской медицины, временно исполняющий обязанности губернатора напомнил, что уже в этом году все детские поликлиники Петербурга будут переведены на новый стандарт «Бережливой поликлиники».

«Это позволит избавиться от очередей, чтобы медицинский персонал смог уделить каждому ребенку достаточно времени», — подчеркнул Александр Беглов.

В завершении визита глава города обсудил с коллективом больницы достижения и проблемы нейрохирургической службы Петербурга. Персонал учреждения в ходе беседы высказал просьбу о приобретении нейрохирургического микроскопа. Необходимость в нем возросла, поскольку именно Детская городская больница №2 располагается рядом со скоростными автомобильными магистралями и обеспечивает экстренную помощь детям с тяжелыми повреждениями со всех северных районов Петербурга. Александр Беглов дал поручение изыскать дополнительные средства на покупку медицинского оборудования.

16 июня в России отмечается День медицинского работника. В канун профессионального праздника глава города поблагодарил сотрудников медучреждения за нелегкий труд, чуткость и милосердие к пациентам.

Детская городская больница № 2 св. Марии Магдалины — многопрофильный стационар на Васильевском острове для детей и подростков до 18 лет. Открыта 24 октября 1829 года (по новому стилю — 5 ноября). Средства, позволяющие в 2019 году приступить к строительству нового корпуса больницы, были предусмотрены губернаторской поправкой к бюджету Санкт-Петербурга на 2019−2021 годы.