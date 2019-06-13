Четверг, 13 Июня 2019 года
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Террорист подорвал полицейскую машину в афганском Джелалабаде

Политика

Погибли девять человек, в том числе пятеро мирных жителей

Джелалабад, Афганистан, 13 июня 2019, 19:27 — REGNUM  Террорист взорвал полицейскую машину в афганском Джелалабаде, жертвами нападения стали девять человек, 13 июня передает агентство Reuters.

По сообщению местных властей, из числа жертв теракта четверо являются полицейскими, пятеро — гражданскими лицами. В результате атаки также получили ранения 12 человек.

Ни одна группировка пока не заявила об ответственности за нападение. В Джелалабаде совершают атаки и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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