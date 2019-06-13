США обещают Индии проблемы из-за покупки российских ЗРС С-400

Вашингтон, , 19:07 — REGNUM Закупка Индией российских систем ПВО С-400 отрицательно скажется на военном сотрудничестве Нью-Дели и Вашингтона, заявила 13 июня в конгрессе помощник госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

По её словам, наличие у Индии комплексов С-400 ограничит оперативную совместимость с системами вооружений американского производства и Нью-Дели должен сделать стратегический выбор в вопросе базовых платформ оружия.

Кроме того, Элис Уэллс сообщила о том, что США обсуждают способы «помочь Индии не покупать С-400», включая введение антииндийских санкций.

Напомним, в аналогичном случае с Турцией, закупившей российские системы ПВО, Вашингтон пошёл на исключение Анкары из проекта истребителя F-35, заявляя о вероятности перепродажи Польше предназначенных Турции самолётов пятого поколения.

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