«Им бы мандаринами торговать»: О походе партии Саакашвили в Раду

Киев, , 19:08 — REGNUM Партия «Рух новых сил» Михаил Саакашвили официально представила список кандидатов своего списка кандидатов в Верховную Раду, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сам Саакашвили возглавляет список кандидатов, второй номер — экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, далее в первой пятерке расположились экс-народный депутат Украины Олесь Доний, одесская шахматистка Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.

В первой сотне списка нет известных украинских политиков, зато достаточно людей с кавказскими корнями — Иракли Имнадзе (номер 38), Рафаэль Мурадян (номер 46), Петр Канарьян (номер 51), Арчил Гулордава (номер 73), Константин Шалевашвили (номер 88), Иван Мосашвили (номер 97).

Украинские СМИ отмечают, что согласно закону о выборах народных депутатов, в Верховную Раду может быть избран гражданин старше 21 года, который проживает на Украине в течение последних пяти лет, а Саакашвили не соответствует последнему требованию.

«Есть прецеденты в украинском законодательстве, если человек отсутствует по уважительным причинам. В моем случае президент Украины отменил указ своего предшественника и признал, что это [прекращение гражданства] было незаконно. Если это было незаконно, то мое отсутствие было уважительным… Но если Центризбирком откажется его зарегистрировать и суд подтвердит это решение, я с этим смирюсь», — заявил журналистам экс-президент Грузии.

Эксперты оценивают перспективы партии Саакашвили скептически.

«Не приживаются на склонах Днепра горячие политики с Кавказа. Ой, плохо живет в изгнании на чужбине грузинская «либерально-демократическая» оппозиция, им бы мандаринами на Бессарабке торговать», — заявил политолог Андрей Мишин.

ИА REGNUM напоминает, что еще 8 июня Саакашвили заявил, что его партия идет на выборы самостоятельно, не вступая ни в какие политические альянсы. По словам Саакашвили, его партия отличается от других «и идеями, и драйвом, и энергией».

«Посмотрев снова на этих старых политиков, эти старые партии, посмотрев снова на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них было полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно», — сказал в своем обращении по поводу избирательной кампании.