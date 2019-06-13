В Марий Эл предложили выбрать слоган избирательной кампании в Госсобрание

Йошкар-Ола, , 18:57 — REGNUM В Марий Эл 7 июня стартовала избирательная компания по выборам депутатов Государственного собрания республики седьмого созыва. Жителей региона центральная избирательная комиссия республики призывает принять участие в выборе слогана, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Предлагается выбрать один из трех вариантов: «Сделай выбор — выбери будущее», «Твой выбор — наше завтра», «Выбирай, приходи, голосуй».

Слоган предстоящей избирательной кампании определят 14 июня по итогам голосования, на данный момент в нем приняли участие 90 человек.

ИА REGNUM напоминает, выборы депутатов Госсобрания республики состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

По сравнению с прошлыми выборами депутатов парламента изменилась схема формирования Госсобрания республики, соответствующие изменения в законодательство о выборах в регионе было внесено в январе 2019 года.

Раньше из 52 депутатов 26 избирались по одномандатным округам, еще 26 — по партийным спискам. Теперь число одномандатников увеличено до 39 кандидатов, соответствующим образом изменена и схема избирательных округов. По партийным спискам будут избраны 13 депутатов. Кроме того, будет отменена общереспубликанская часть списка кандидатов, и он будет состоять только из региональных групп.

Также уже в апреле были внесены изменения в систему формирования избирательных фондов. Для одномандатников максимальный объем фонда увеличен с 1 млн до 5 млн рублей, для партий — с 50 млн до 100 млн рублей.

В этом году будет применен механизм «Мобильный избиратель». Граждане смогут проголосовать не только по месту прописку, но и по месту нахождения в день выборов.

Парламент будет избираться сроком на пять лет — до сентября 2024 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущие выборы депутатов Госсобрания шестого созыва состоялись 14 сентября 2014 года.

По итогам голосования из 26 депутатов по партийным спискам в парламент прошли 20 представителей «Единой России», четверо — от КПРФ и двое представителей ЛДПР. Все 26 мандатов по одномандатным округам достались также единороссам. Явка составила более 41%.