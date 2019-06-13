К конкурсу на должность мэра Курска допустили четырёх кандидатов

Курск, , 18:56 — REGNUM Комиссия по отбору кандидатов на должность главы города Курска допустила к конкурсу четырёх претендентов. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба Курского городского собрания по итогам заседания комиссии.

За пост мэра будут бороться депутат Курского городского собрания Алексей Томанов, глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин, заместитель главы администрации Центрального округа Курска Андрей Борисов и депутат Государственной думы Виктор Карамышев.

Документы на конкурс также подавал заместитель начальника по безопасности ООО «Оздоровительный, водно-спортивный, рекреационный центр» Гамзат Исалмагомедов. Однако комиссия заявила, что он подал документы с нарушениями, и не допустила его к основному конкурсу.

Перед комиссией кандидаты выступят 17 июня. Каждый из них представит свою программу развития областного центра и получит от членов комиссии баллы. Двое кандидатов, набравших наибольшее количество баллов, будут участвовать в голосовании. Голосовать депутаты горсобрания будут на заседании 20 июня.

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