«Мягкий разворот» Чавушоглу в сторону Армении

Станислав Тарасов, , 18:55 — REGNUM

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом в Париже выступил с многозначительным предложением Армении. Он призвал Ереван сформировать рабочую группу с целью изучения вопроса Геноцида армян в Османской империи, реагируя таким образом на решение президента Франции Эммануэля Макрона каждый год 24 апреля проводить Национальный день памяти жертв Геноцида армян. По словам Чавушоглу, «если Армения уверена в своей правоте, то пусть примет наше предложение о создании совместной рабочей группы, и пусть в нее войдут и представители Франции, России и США. Армения может привлечь кого хочет».

Он также заверил, что «Турция готова признать любое решение, которое вынесет рабочая группа по итогам исследований», так как Анкара против «популистских решений», которые подчас принимаются «в обход научным трудам». Но когда Чавушоглу призвал «открыть архивы», сразу появилось множество вопросов. Дело в том, что Турция и раньше выступала с такими обращениями ко всем странам, в архивных фондах которых имеются или могли сохраниться исторические документы, проливающие свет на трагические события 1915 года в юго-восточных вилайетах Османской империи, когда оттуда фактически исчезло армянское население. Россия, Франция, Австрия, Британия, Германия и ряд балканских стран уже давно рассекретили имеющиеся у них соответствующие документы, они находятся в открытом доступе, чем, кстати, активно пользуются турецкие исследователи. Относительно недавно свои архивы стал открывать и Ватикан, представив 1100 страниц документов, которые использовал в своей монографии немецкий журналист, историк и автор книги «Геноцид армян» Майкл Хеземан.

Хеземан обнаружил письмо представителя ордена капуцинов 1918 года, в котором подтверждается, что из 2,3 миллиона армян Турции было убито 1,5 миллиона. Он рассказывал, что эти документы, в которых содержится множество фактов и сведений, представлены на итальянском, французском, немецком, английском и латинском языках, они полностью аутентичны и скреплены печатью Святого престола. Анкара промолчала, так как не могла публично на научном уровне объявить эти документы фальшивкой. Самым лучшим и эффективным ходом с ее стороны стало бы открытие своих национальных архивов и публикация имеющихся там документов. Но такого не последовало, и до сих пор даже турецкие исследователи не в состоянии поведать, сохранились ли архивы того времени, если да, то в каком состоянии они находятся. Сегодня из 7 млн рассекреченных единиц османских архивов доступ открыт всего лишь к 10 тыс. документов, которые касаются только деятельности правительства. Военные архивы, сведения других специальных учреждений, в которых должны находиться многие данные о событиях 1915−1916-х годов, остаются закрытыми для иностранных исследователей, а для турецких ученых доступ к ним возможен только по специальному разрешению.

Чавушоглу об этом не может не знать. Вот почему в его призыве к Армении сформировать рабочую группу с целью изучения проблемы содержится больше политическая, а не научная составляющая. Напомним, что в подписанных в октябре 2009 года в Цюрихе армяно-турецких протоколах, которые предусматривают нормализацию отношений между двумя странами и открытие между ними границ, содержится специальный пункт о создании двусторонней правительственной комиссии историков. Практическая реализация этого решения могла бы сопровождаться целой серией процедур по раскрытию специальных фондов и архивов, причем не только Турции и Армении, но и других государств, которые были завязаны напрямую, имели косвенное отношение или просто отслеживали ситуацию в Османской империи в 1915 году через своих специальных представителей. Однако Анкара под давлением Баку нарушила условия протоколов, потребовав от Еревана уступок в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В результате протоколы не были ратифицированы парламентами Армении и Турции, процесс заглох. Теперь выходит, что Чавушоглу так своеобразно посылает сигнал Еревану о готовности возобновить диалог, для начала пока хотя бы на уровне совместной рабочей группы историков. Так обозначается сложная интрига.

В Турции внимательно следят за событиями в Армении и в Нагорном Карабахе. Там обратили серьезное внимание на то, что именно премьер-министр Армении Никол Пашинян первым заговорил о «готовности республики к установлению дипломатических отношений с Турцией, но без предусловий, в частности, привязки к урегулированию нагорно-карабахского конфликта». Анкара на такое предложение Пашиняна ответила отказом, однако так, чтобы «не сжигать мосты». В турецких СМИ появились условия: Ереван должен отказаться от международного признания Геноцида армян, вернуться к позиции Цюрихских протоколов и начать вывод войск с контролируемых «азербайджанских территорий». В то же время турецкие эксперты отмечают, что «Пашинян на карабахский вопрос смотрит более широко, чем прежняя власть, потому что не имеет привязки к Карабаху, и может пойти на компромиссы через изменения политики в отношении Турции и Азербайджана, выйти на формат Анкара — Ереван — Баку».

Азербайджан до сих пор настаивает на том, чтобы диалог между Анкарой и Ереваном состоялся бы только после успешного диалога Баку — Ереван. Но в Анкаре есть силы и эксперты, которые считают, что необходимо принять предложение Пашиняна, идти с ним на сближение и только потом переводить процесс к сторону Азербайджана. Правда, пока нет ясности в причинах предпринимаемого именно сейчас «мягкого разворота» Чавушоглу в сторону Армении.