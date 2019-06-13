Эстония может разрешить вернуть гражданство, полученное до 1992 года

Таллин, , 18:51 — REGNUM В Эстонии может изменится закон «О гражданстве». Как сообщает Postimees со ссылкой на парламентскую пресс-службу, сегодня, 13 июня, соответствующие законопроекты были приняты в производство Рийгикогу.

Первый законопроект, инициированный фракцией Партии реформ, подразумевает поправки, согласно которым эстонским гражданам может быть разрешено иметь множественное гражданство по рождению. Также они предусматривают возможность восстановить эстонское гражданство для тех лиц, кто получил его до февраля 1992 году, но были вынуждены отказаться от него, или посчитали гражданство утраченным.

Второй законопроект инициирован Социал-демократической партией. Его поправки включают в себя возможность подачи ходатайства о предоставлении гражданства в порядке натурализации лицам моложе 15 лет. При условии, что его родитель или родители имеют неопределенное гражданство или гражданство третьих стран, но постоянно проживали на территории Эстонии до 20 августа 1991 года. При этом такое лицо должно находиться в Эстонии на основании законного вида на жительство или права на проживание.

Оба законопроекта будут рассматриваться Конституционной комиссией.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Эстонии упростили процедуру получения гражданства постоянным жителям республики. Согласно внесенным поправкам к закону «О гражданстве» новорожденные дети из семьей неграждан или граждан третьих государств автоматически приобретают эстонское гражданство.

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Напомним, что в соседней Латвии депутаты парламента не желают даже рассматривать президентскую инициативу о предоставлении детям неграждан, рожденных после 2020 года, автоматического гражданства республики.