Пакистан заинтересован российским вооружением

Исламабад, , 18:50 — REGNUM Политическое взаимодействие с США не мешает Пакистану проявлять интерес к российскому оружию, заявил 13 июня премьер-министр Пакистана Имран Хан.

По его словам, в данный момент уже существует активное военное сотрудничество России и Пакистана, включая совместные военные учения, намеченные на текущий год. Имран Хан заявил, что что Пакистан заинтересован в том, чтобы «углубить эти контакты».

Кроме того, премьер-министр Пакистана сообщил о желании провести неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях ШОС.

Если ранее во времена холодной войны Индия была ближе к СССР, а Пакистан к США, то теперь многое изменилось и военным контактам с Россией ничего не мешает.

«Мы хотим тратить деньги на гуманитарное развитие. Но да, мы присматриваемся к оружию из России, и я знаю, что наши военные уже в контакте с российскими», — цитирует Имран Хана агентство РИА Новости.

Напомним, на сегодняшний день вероятность масштабного военного конфликта Индии и Пакистана хотя и снизилась, но продолжает оставаться актуальной.

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