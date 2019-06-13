Четверг, 13 Июня 2019 года
18:50:14 МСК

Пакистан заинтересован российским вооружением

Политика

«Мы больше не в ситуации холодной войны»

Исламабад, 13 июня 2019, 18:50 — REGNUM  Политическое взаимодействие с США не мешает Пакистану проявлять интерес к российскому оружию, заявил 13 июня премьер-министр Пакистана Имран Хан.

По его словам, в данный момент уже существует активное военное сотрудничество России и Пакистана, включая совместные военные учения, намеченные на текущий год. Имран Хан заявил, что что Пакистан заинтересован в том, чтобы «углубить эти контакты».

Кроме того, премьер-министр Пакистана сообщил о желании провести неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях ШОС.

Если ранее во времена холодной войны Индия была ближе к СССР, а Пакистан к США, то теперь многое изменилось и военным контактам с Россией ничего не мешает.

«Мы хотим тратить деньги на гуманитарное развитие. Но да, мы присматриваемся к оружию из России, и я знаю, что наши военные уже в контакте с российскими», — цитирует Имран Хана агентство РИА Новости.

Напомним, на сегодняшний день вероятность масштабного военного конфликта Индии и Пакистана хотя и снизилась, но продолжает оставаться актуальной.

Читайте ранее в этом сюжете: Военнослужащий погиб при взрыве на северо-западе Пакистана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Пакистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить