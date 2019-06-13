Генсек ООН «решительно осуждает» нападение на танкеры в Оманском заливе

Нью-Йорк, США, , 18:45 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш «решительно осуждает» нападение на танкеры к югу от Ормузского пролива, 13 июня передает агентство Reuters.

Также в своем заявлении Гуттериш призвал «установить факты и ответственных» за инцидент в Оманском заливе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были атакованы и загорелись танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.

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