Четверг, 13 Июня 2019 года
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Генсек ООН «решительно осуждает» нападение на танкеры в Оманском заливе

Политика

Гуттериш призвал «установить факты и ответственных»

Нью-Йорк, США, 13 июня 2019, 18:45 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш «решительно осуждает» нападение на танкеры к югу от Ормузского пролива, 13 июня передает агентство Reuters.

Также в своем заявлении Гуттериш призвал «установить факты и ответственных» за инцидент в Оманском заливе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были атакованы и загорелись танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.

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Подрыв танкера Front Altair в Оманском заливе
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