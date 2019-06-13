Число депутатов Верховной Рады нужно сокращать — эксперт

Киев, , 18:36 — REGNUM «На Украине создание двухпалатного парламента только усложнит его работу. Наоборот, количество депутатов Верховной рады нужно сокращать». Об этом написал на своей странице в Фейсбук украинский политолог Юрий Романенко, комментируя слова представителя президента Украины в парламенте Руслана Стефанчука о том, что команда Владимра Зеленского рассмотрит вопрос введения двухпалатного парламента.

«Скажу откровенно, идеи о двухпалатном парламенте, что озвучил Стефанчук — полная дурня. Тут бы сократить до 300 количество дармоедов, а не усложнять и без того не работающий представительский институт», — отметил Романенко.

Он упрекнул команду Зеленского в попытке продать гражданам Украины «убогую демократию».

«Дальше, а что это вообще за апелляция к референдуму Кучмы? Может быть в Зе-команде слишком юные и не помнят как он делался и зачем? Далее разговоры о том, что мажоритарка плоха тем более комичны на фоне, когда «Слуга народа» провёл получасовой съезд на котором все были со всем согласны, а потом начали выбрасывать из списков токсичных персонажей. То есть, вы такую убогую партийную демократию пытаетесь нам продать, когда она у вас у самих толком не работает? Это все касается и других партий», — добавил Романенко.

«Я это все к чему пишу. Чтоб ребята из «Слуги народа» не теряли голову от головокружения от успехов, а то мы конечно все сплотились на почве ненависти к совковому маразму Порошенко, но не ради либертарианско-дилетантского маразма», — предупредил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня представитель президента Украины в парламенте Стефанчук заявил, что в команде Зеленского рассмотрят вопрос введения двухпалатного парламента. Он напомнил, что на референдуме 2000 года украинцы поддержали идею создания двухпалатного парламента.