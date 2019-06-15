Курилы. Что изменилось со времен Хрущева, и почему не это главное

Москва, , 10:21 — REGNUM Японской общественности трудно понять, почему пробуксовывает даже попытка вернуться в отношениях с Россией к «хрущевскому компромиссу», ведь о такой возможности рассуждал Владимир Путин еще в 2001 году. О том, почему нельзя воспроизвести предложение 1956 года в условиях года 2019-го, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Предложение советского генсека Никиты Хрущева было сделано, когда еще не существовало 200-мильных экономических зон, про добычу энергоносителей с шельфа говорили только теоретически, да и военная наука существенно отличалась от той, которая имеется сегодня. Поэтому «подарок», который Хрущев чуть было не сделал ради налаживания отношений, теперь представляется совсем в ином свете.

Тем более, что черту под этими мечтами подвел заключенный японским правительством договор о военном блоке, направленном против СССР и Китая. Противостояние с США, которое в 60-е годы прошлого века было реальнейшей из угроз, способных привести человечество на грань ядерной войны или даже за нее, перевесило мирные инициативы руководителей СССР. К тому же и без того недостаточно продуманные. Сегодня, казалось бы, международная обстановка не столь напряжена, как это было в период того же Карибского конфликта, но может ли разумный главнокомандующий рассчитывать на нынешнее ненадежное спокойствие?

Читайте статью Анатолия Кошкина «Курилы: в Путине Верховный главнокомандующий побеждает политика».