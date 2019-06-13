Васильевская насосная станция в ДНР обесточена в результате обстрела

Донецк, , 18:28 — REGNUM Васильевская насосная станция в Донецкой Народной Республике подверглась обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщило 13 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 15:20 был совершен целенаправленный обстрел территории Васильевской насосной станции с применением противотанковых управляемых ракет», — приводит сообщение СЦКК «Донецкое агентство новостей».

Отмечается, что одним из снарядов была повреждена питающая станцию линия электропередачи. Приступить к ликвидации последствий ЧП не представляется возможным из-за продолжающегося обстрела с применением крупнокалиберных пулемётов и другого стрелкового оружия, заявляют в СЦКК.

Васильевская насосная станция является одним из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе. Станция подключена к Южнодонбасскому водоводу и обеспечивает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновения.