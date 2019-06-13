Зеленскому предложили брать пример с премьер-министра Израиля Нетаньяху

Москва, , 18:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не равен по мировому статусу президенту России Владимиру Путину, считает политолог Алек Эпштейн (Израиль). Об этом он заявил 13 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«У РФ были сложные отношения с Израилем, — сказал Эпштейн. — Четверть века дипломатических отношений не было вообще. Посмотрите, когда стороны демонстрируют готовность к диалогу, РФ от этого диалога не уходит вообще. Путин принимал Нетаньяху 14 раз! За 10 лет. Что мешает Зеленскому попросить приглашения в Кремль, как это делал Нетаньяху для конструктивных переговоров?»

При этом политолог, однако, уточнил, что президент России — это президент ядерной державы, постоянного члена Совета Безопасности ООН.

«И это не президент Украины. Давайте смотреть реальности в глаза. Президент Украины не равен в мировом статусе президенту России. Так же, как Ангела Меркель — не ровня премьер-министру Бельгии», — подчеркнул Эпштейн.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин рассчитывает на быструю адаптацию Владимира Зеленского к статусу президента Украины и достижение первых результатов на этом посту.

Путин отметил, что ранее никак не оценивал деятельность нового украинского лидера, так как деятельности как таковой ещё не было. Российский президент признался, что помнит по себе: для понимания задач, стоящих перед главой государства, необходимо немало времени. Он выразил надежду, что у Зеленского адаптация будет достаточно быстрой.

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