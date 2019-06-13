Двухпалатный парламент решит проблему «сепаратизма» на Украине — эксперт

Киев, , 18:06 — REGNUM На Украине создание двухпалатного парламента позволит решить проблему сепаратизма в восточных и западных областях. Об этом 13 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Дмитрий Раимов.

«Это та история, когда у нас на западе Украины есть сепаратистские настроения, на востоке такие же настроения. Представительство регионов на уровне верхней палаты позволит тому же Донецку и Луганску сказать: «Нас слышат, мы представлены в парламенте. Мы можем сказать свое слово, имеем право высказаться по определенным позициям». Тоже самое касается западной Украины, её отдельных регионов. У двухпалатного парламента в Украине есть чёткая политическая цель», — рассказал Раимов.

По его словам, в верхнюю палату парламента представителей областей можно избирать по мажоритарной системе. В нижнюю палату депутаты будут избираться по пропорциональной системе.

«Двухпалатный парламент выполняет не только процессуальную, правовую, но и глубоко философскую роль. Двухпалатный парламент дает возможность представительства… Тогда у нас получается пропорциональная система на нижней палате и на верхней палате мажоритарка, когда выбираются представители регионов. Это несет стране важный смысл. Но стоит подчеркнуть, что это ни в коем случае не федерализация», — добавил Раимов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович выступали за создание двухпалатного парламента. 12 июня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассмотрят вопрос введения двухпалатного парламента.