Четверг, 13 Июня 2019 года
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Социологи: рейтинг партии Сальвини растет и после выборов

Политика

Уровень поддержки «Лиги» достиг 36%

Рим, 13 июня 2019, 17:59 — REGNUM  Рейтинг партии «Лига» Маттео Сальвини продолжает расти и после выборов в Европарламент, передает Termometro Politico в четверг, 13 июня, со ссылкой на исследование Tecne.

26 мая на выборах партия Сальвини получила 34,3% голосов, почти удвоив результат, полученный на национальных выборах в марте 2018 года. В настоящее время уровень поддержки партии составляет 36%.

Продолжают расти рейтинги либеральной Демократической партии (до 23,6%), а также правоцентристской партии «Братья Италии» (до 6,7%), снижаются рейтинги антиэлитного «Движения 5 звезд» (16,9%) и партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» (8,7%).

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Политическая жизнь Италии
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