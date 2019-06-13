Социологи: рейтинг партии Сальвини растет и после выборов

Рим, , 17:59 — REGNUM Рейтинг партии «Лига» Маттео Сальвини продолжает расти и после выборов в Европарламент, передает Termometro Politico в четверг, 13 июня, со ссылкой на исследование Tecne.

26 мая на выборах партия Сальвини получила 34,3% голосов, почти удвоив результат, полученный на национальных выборах в марте 2018 года. В настоящее время уровень поддержки партии составляет 36%.

Продолжают расти рейтинги либеральной Демократической партии (до 23,6%), а также правоцентристской партии «Братья Италии» (до 6,7%), снижаются рейтинги антиэлитного «Движения 5 звезд» (16,9%) и партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» (8,7%).