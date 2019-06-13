Но есть Верховный суд...

Александр Савельев, , 18:19 — REGNUM

Суды Южно-Сахалинска и Владивостока чуть ли не в режиме реального времени транслируют заседания о незаконном вылове косаток и белух.

Арбитражный суд Москвы обязал Росрыболовство «устранить допущенные нарушения прав и законных интересов компании «Витязь-Авто» путем издания акта об утверждении распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели на 2019 год в течение месяца со дня вступления решения в законную силу».

Камчатский суд полностью удовлетворил иск представителя родового стойбища Эрвэн Ивана Гордеева и признал действия чиновников Росрыболовства незаконными. С аналогичным нарушением чиновниками ведомства законных прав столкнулся и эвенк Андрей Адуканов. «Мы проехали 12 северных регионов, и везде представители коренных народов жалуются на безобразное отношение к ним со стороны органов власти, регулирующих доступ к биоресурсам», — заявил председатель рабочей группы по коренным малочисленным народам России Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин.

А если проехать по всей России?! Сколько таких, как глава крестьянско-фермерского хозяйства Руслан Хабибуллин, который из-за небрежности чиновников лишился на 15 лет промысла раков, воблы и судака в Каспийском море, можно насчитать?!

Росрыболовство лишило возможности рыбачить не только несчастных аборигенов. Лишенцами стали и рыбопромышленные компании Севера и Дальнего Востока. Например, теперь у них нет возможности добывать иваси, скумбрию и анчоусы в исключительной экономической зоне Японии. ФАС выдала ведомству предупреждение о необходимости устранить нарушение антимонопольного законодательства. Однако меры, впоследствии предпринятые агентством, были оценены как неудовлетворительные, и в отношении Росрыболовства было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. По итогам рассмотрения антимонопольного дела Росрыболовству выдано предписание устранить выявленные нарушения.

Громкий скандал вышел с «Зарубинской базой флота». Добывающее и перерабатывающее предприятие в Хасанском районе Приморского края остановило производство из-за лишения квот, которые исторически закреплены за предприятием. Только, в отличие от косаток и белух «Китовой тюрьмы», в соседнем районе заложниками оказались 220 работников предприятия. Вместе с семьями — это 70 процентов жителей рыбацкого посёлка. Можно только догадываться, какой социальный взрыв там закипает в канун «Прямой линии» с Владимиром Путиным…

В Росрыболовстве намекают на наличие иностранцев в числе собственников, однако в Зарубино люди не сомневаются в том, что лишение квот их предприятия заранее спланировано и проводится с нарушениями закона. Теперь они получили документальное свидетельство. Более того, — решение Верховного суда РФ в аналогичной тяжбе рыболовецкой компании и ФАС о праве на промысловые квоты (https://fishnews.ru/news/36435).

Ограничения, связанные со статусом «иностранных инвесторов» для россиян с иным гражданством, действуют только с июля 2017 года. Федеральная антимонопольная служба добивалась лишения компаний «Эридан», «Таурус», «Стрелец», «Северная флотилия» права на промысел водных биоресурсов, закрепленного договорами с Росрыболовством. Верховный суд РФ подтвердил принятые ранее судами решения о том, что поправки в закон не имеют обратной силы. Установлено, что, поскольку право на квоты эти компании получили до вступления поправок в силу, требования ФАС безосновательны. Кроме того, антимонопольщикам было отказано в передаче кассации в коллегию по экономическим спорам Верховного суда для дальнейшего рассмотрения.

Решение Верховного суда РФ в отношении «Эридана», «Тауруса», «Стрельца», «Северной флотилии» касается целого ряда рыбопромышленных компаний в части иностранного участия в них. Вывод верховной судебной власти страны вселяет оптимизм в коллектив «Зарубинской базы флота», в других жертв беспредельного захвата промысловых квот и ставит крест на незаконном намерении продать активы с аукциона. В далёком приморском посёлке люди поверили, что Закон всё-таки работает!

У «Зарубинской базы флота», как и у десятков других лишенцев, появилась ясная надежда на законное решение ситуации и главное — на законную реализацию права на труд. Кассационная жалоба в Верховный суд Российской Федерации уже подана, и зарубинцы нисколько не сомневаются, что законная справедливость восторжествует в их драматичной истории, и Верховный суд пересмотрит незаконные акты.

Александр Савельев, руководитель Информационного агентства по рыболовству