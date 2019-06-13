Вот зачем скакали на Майдане: Климкин зовет Украину в прошлый век

Киев, , 17:45 — REGNUM Павел Климкин призывает граждан Украины не укреплять национальный суверенитет, а ослаблять его, полностью игнорируя таким образом все нынешние реальные процессы в Евросоюзе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 13 июня, комментируя высказывания главы МИД Украины.

Как сообщалось ранее, Климкин заявил, что при благоприятных обстоятельствах Украина сможет подать заявку на вступление в ЕС в 2025 году, а вступить в него в 2035 году. Но это станет возможно лишь в том случае, если граждане Украины «прыгнут выше головы», а в странах ЕС, которые должны единогласно проголосовать за вступление новых стран в союз, не возобладает желание «остаться в зоне комфорта».

«Удивительные всё-таки искривления мозгов происходят в современном мире. Министр иностранных дел в крупной не только по европейским, но и по мировым меркам стране ставит задачу не укрепить национальный суверенитет, а ослабить его. А если в ближайшее время в ЕС возобладает линия Макрона — Меркель, то и преимущественно лишиться суверенитета.

Нормальный политик должен бы видеть, что происходит сейчас с Европейским союзом и вокруг него: на что ориентируют своего ближайшего союзника Великобританию США, какие силы набирают вес внутри ЕС… Но нет, украинцы идут по пути «изобретения велосипеда», их призывают через пятнадцать лет повторить то, что было преобладающим вектором в Европе в конце прошлого века.

Для этого украинский министр предлагает европейцам отказаться от «желания остаться в зоне комфорта и благополучия», а звездам и планетам — «встать в благоприятные евроинтеграционные позиции». Сам он и большинство правящей украинской элиты тоже готовы ради этого стоять в благоприятной для евроинтеграции позиции. Что это за позиция, хорошо известно.

Да, вот что ещё важно: украинцы должны «прыгнуть выше головы». Для этого, видимо, их и начали тренировать скакать на Майдане.

К сожалению, уже не сами украинцы решают, сохранять им такую элиту или нет. И даже если им разрешают что-то внешне немного поменять, то, как показывает «казус Зеленского», суть остаётся прежней: стоять у пропасти и готовиться «прыгнуть выше головы» ради того, за что люди в Западной Европе уже и просто сходить проголосовать не хотят», — отметил Михаил Демурин.