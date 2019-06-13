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«Если бы мы захотели ядерное оружие, Америка не смогла бы ничего сделать»

Политика

Иран сознательно отказался от ядерного оружия

Тегеран, 13 июня 2019, 17:43 — REGNUM  Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран осознанно отказался от ядерного оружия ещё много лет назад, 1 июня передает агентство Associated Press.

«Вы должны знать, что если бы мы захотели ядерное оружие, Америка не смогла бы ничего сделать», — заявил Хаменеи в ходе переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В 2015 году под эгидой ООН с Ираном было заключено соглашение, ограничивающее его ядерную программу. Администрация президента США Дональда Трампа вышла из «ядерной сделки» с Ираном.

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Ядерная программа Ирана
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