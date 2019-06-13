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Абэ не убедил Хаменеи в необходимости переговоров с США

Политика

«Я не считаю Трампа заслуживающим каких-либо переговоров»

Абэ не убедил Хаменеи в необходимости переговоров с США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Али Хаменеи

Тегеран, 13 июня 2019, 17:34 — REGNUM  Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отказался от переговоров с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на просьбу премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 13 июня передает агентство Associated Press.

«Мы не сомневаемся в вашей доброй воле и серьезности, но я не считаю Трампа заслуживающим каких-либо переговоров», — заявил Хаменеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня, одновременно с визитом Абэ в Иран, в Оманском заливе были атакованы два танкера с грузом, принадлежащим Японии.

Читайте также: На танкерах, атакованных в Оманском заливе, находился груз для Японии — AP

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Противостояние Ирана и США
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