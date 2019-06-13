Президент Жээнбеков: «Россия и Путин – это самый надежный друг Киргизии»

Бишкек, , 17:25 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретил в аэропорту «Манас» президента России Владимира Путина, прилетевшего в Бишкек для участия в заседании Совета глав государств-членов ШОС. Об этом сегодня, 13 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер поздравил Владимира Путина и российский народ с Днем России.

«Это очень большой праздник. И мы очень рады, что Вы приехали к нам, Вы всегда очень желанный гость. Мы всегда считаем и говорим, что Россия и Владимир Владимирович Путин — это самые верный, надежный друг Киргизии», — подчеркнул Жээнбеков.

В свою очередь президент России пожелал киргизстанскому коллеге успехов в проведении саммита ШОС и выразил уверенность, что это мероприятие пройдет на высшем уровне, пишет пресс-служба Кремля.

«Все страны, которые принимают участие в работе нашей Организации, заинтересованы в положительных результатах этой работы. Внимание и интерес очень большой — не только в странах-участницах, но и во всем мире. В этом смысле сейчас Бишкек стал в известной степени центром международной деятельности», — сказал Путин.

В ответ на это киргизстанский лидер поблагодарил президента России за поддержку, оказанную российской стороной при подготовке к заседанию Совета глав стран-участниц ШОС.

«Техническая помощь России была вовремя, пришла к нам, и она полностью задействована в проведении саммита», — подытожил Сооронбай Жээнбеков.