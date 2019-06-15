Вашингтон, , 16:17 — REGNUM Борьба за «зеленую энергетику» и диверсификацию газовых поставок является для ЕС опасными шагами в пропасть деиндустриализации. Кто подталкивает развитые экономики в пучину затяжного блэкаута, рассказывает автор ИА REGNUM Роман Газенко.

Может ли российский «недемократический» газ превратиться в разрешенный для истинных демократов? Как оказалось, может, если хорошенько покатать его по Атлантическому океану. США, заявляя о мощном увеличении поставок своего СПГ в ЕС, скромно забывают упомянуть, где они его взяли. По стыдливому умолчанию считается, что добыли сами. Но производство природного газа в США составляет 695,5 млрд кубометров в год, а потребление — 720,2 млрд.

Поставки же в ЕС осуществляются за счет перекупки на стороне, в том числе и на терминале Усть-Луга в Ленинградской области. Американская шутка, гласящая «хочешь быть богатым — убей посредника», вполне применима и в данном случае, но трусливый ЕС вряд ли ей воспользуется, довольствуясь хотя бы тем, что упорно, не взирая на критику, продолжает проект «Северный поток — 2». Пример компании Royal Duch Shell, отказавшейся от консорциума с Газпромом по постройке завода СПГ в Усть-Луге, это подтверждает.

В случае успешного завершения СП-2, конечно, позволит экономике Германии (и не только) закрепиться на некоем оборонительном рубеже. Но если восторжествует и получит политическую возможность осуществиться антироссийская и по существу антиевропейская идея абсолютного торжества зеленой энергетики, то экономический крах для ЕС станет суровой реальностью.

Почему дела обстоят именно так, читайте в статье Романа Газенко «США продают в ЕС «недемократический» российский газ».