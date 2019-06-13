Четверг, 13 Июня 2019 года
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Штрафы за «утечку» персональных данных могут вырасти до 18 млн рублей

Политика

Внесен законопроект

Москва, 13 июня 2019, 17:10 — REGNUM  Законопроект, предусматривающий штраф в размере до 18 млн рублей за нарушения при хранении персональных данных, внесли в Госдумы депутаты, среди которых Виктор Пинский («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

В целом предлагается уточнить размеры санкций за правонарушения с учетом международного опыта, а также ввести административные штрафы за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан Российской Федерации на ее территории.

Поправками предлагается дифференцированная ответственность за нарушения при хранении персональных данных. Максимальное наказание предполагает штраф в размере до 18 млн рублей.

«Практика применения действующего законодательства свидетельствует о недостаточной эффективности существующих мер реагирования на правонарушения в сфере информационных технологий и распространения информации», — отмечают авторы поправок.

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