Совет Думы 19 июня обсудит вопрос участия в ПАСЕ

Москва, , 17:04 — REGNUM Заявка на участие российской делегации в ПАСЕ будет направлена 24 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«24 июня, в том случае, если ПАСЕ снимет все ограничения, наложенные на Россию, заявка будет направлена в ПАСЕ», — сказал Володин, отметив, что вопрос будет обсуждаться на заседании Совета думы 19 июня.

Комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что «в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах».

Резолюцию, где говорится о том, что каждая из делегаций имеет неприкосновенное право голосовать, выступать и быть представленной в ассамблее, должна принять Ассамблея в целом.

«Также в этой резолюции идет речь о том, что полномочия российской делегации восстанавливаются в полном объеме, не в январе, а в июне. Если она будет принята, то до конца этого дня нами будет подана заявка на участие нашей делегации в сессии», — сообщил Володин.

В случае, если Ассамблея подтвердит все полномочия, российская делегации вернется в ПАСЕ.

«Если 25 июня подтвердят все полномочия без изъятий, мы восстанавливаем наше членство в ПАСЕ», — отметил Володин.

В противном случае, если полномочия России в ПАСЕ будут ограничены, Россия откажется от членства в Ассамблее.

Спикер Госдумы заверил, что российская сторона будет заявлять свое участие с полным спектром полномочий национальной делегации: то есть представители России должны участвовать в работе Ассамблеи, выступать и голосовать.

Предполагается, что делегацию возглавит вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Читайте ранее в этом сюжете: Грушко рассказал, когда РФ выплатит взнос в Совет Европы