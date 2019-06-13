Украина в ЕС в 2035 г.? Шансы на колонизацию Марса гораздо выше!

Киев, , 17:01 — REGNUM Всякий ответственный украинский политик давно должен признать, что Украине следует выстраивать даже долгосрочную стратегию развития вне рамок ЕС, заявил сегодня, 13 июня, украинский эксперт, дипломат Олег Волошин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может вступить в Европейский союз примерно в 2035 году. Согласно расчету главы украинской дипломатии, настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, и после этого у Украины появится реальный шанс получить европейскую перспективу. А до тех пор, заявил Климкин, «мы должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев».

Волошин в своем комментарии отмечает, что проблема не в таких «дипломатах в подкатанных штанишках», проблема в эмоциональной, поверхностной, не желающей ни во что глубоко вникать и думать весомой части украинского общества.

«То, что Климкин говорит о вероятности вступить в ЕС — если перед этим «прыгнем выше головы» — в 2035 году и тычет при этом пальцем в небо, меня не волнует. Но волнует то, что ещё немало тех, кто ведётся на лозунг его патрона «Голосуй за НАТО и ЕС». С таким же успехом можно выбросить лозунг «Голосуй за колонизацию Марса». Кстати, шансы на это в 2035−40 гг. явно выше, чем на вступление в ЕС. И команда Зеленского, боясь нарушить не ими прочерканные красные линии, продолжает эту же оторванную от реальности риторику», — сокрушается дипломат.

ИА REGNUM напоминает, что накануне вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что считает реалистичным начать переговоры о вступлении в ЕС после завершения выполнения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

«Мы четко заявляем о том, что с завершением выполнения Соглашения об ассоциации мы считаем реалистичным начать переговоры о кандидатстве и членстве Украины в Европейском союзе. Я считаю, что это реалистичный сценарий таких событий», — сказала Климпуш-Цинцадзе, не уточняя, в каких годах это может произойти.

Также она отметила, что для полноценного выполнения Украиной Соглашения об ассоциации нужна эффективное взаимодействие между Верховной радой, правительством и президентом.

«Если какое-то звено на этом пути проявляет слабость или неконструктивность, то каждый день задерживает наше движение в ЕС и в Североатлантический альянс», — заявила вице-премьер.

В ходе визита в Брюссель 4−5 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что именно евроинтеграция остается главным приоритетом Украины, однако воздержался от того, чтобы называть какие-то даты для вступления в ЕС.