Косачёв: США используют инцидент в Оманском заливе

Москва, , 16:52 — REGNUM В Совфеде допускают обвинения в адрес Тегерана и наращивание военного присутствия США в связи с инцидентом в Оманском заливе.

«Можно ожидать, что и в этот раз обвинения в адрес Тегерана могут последовать очень скоро. Не думаю, что это полноценный casus belli, но как повод для наращивания военного присутствия США вполне сгодится. Вполне возможно, что с прицелом на такой эффект и совершались эти атаки», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

Сенатор отметил, что США сейчас «просто «заряжены» на противодействие Ирану по всем фронтам».

Вашингтон уже заявлял в мае 2019 года, что Иран якобы использовал мины против четырех нефтяных танкера у соседнего порта Фуджейра в ОАЭ, хотя тот эпизод был в высшей степени сомнительным, напомнил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, танкер Front Altair под флагом Маршалловых Островов и Kokuka Courageous под флагом Панамы были атакованы в Оманском заливе у побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

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