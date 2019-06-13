Старовойт стал кандидатом в губернаторы Курской области от «Единой России»

Курск, , 16:49 — REGNUM Врио губернатора Курской области Роман Старовойт пойдёт на губернаторские выборы в качестве кандидата «Единой России». Как сообщила пресс-служба регионального отделения партии, такое решение было принято на конференции 13 июня.

Кандидата определили путём тайного голосования. За Романа Старовойта проголосовали 229 из 257 участников конференции. Также в голосовании в качестве возможных кандидатов в губернаторы фигурировали депутат Курской областной думы Валерий Мелихов и депутаты Курского городского собрания Вячеслав Хлопонин и Елена Цуканова.

«Для меня как для начинающего политика важно заручиться поддержкой и доверием. Теперь моя основная задача — оправдать это доверие. Те заявления, которые звучали в ходе встреч в рамках предварительного голосования, обязательно должны быть реализованы. Я искренне хочу изменить жизнь каждого земляка к лучшему, и на выборы иду с четким планом конкретных действий», — заявил Старовойт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Роман Старовойт был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области в октябре 2018 года. Он сменил на посту Александра Михайлова который управлял регионом с 2000 года.

Уроженец Курской области Роман Старовойт до назначения врио губернатора занимал должность заместителя министра транспорта РФ.

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