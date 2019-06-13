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Промышленники Зауралья: «Снижение энерготарифов — главный наказ Шумкову»

Политика

«Союз промышленников и предпринимателей» поддержит Вадима Шумкова на выборах

Промышленники Зауралья: «Снижение энерготарифов — главный наказ Шумкову»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Курган, 13 июня 2019, 16:47 — REGNUM  Промышленники Курганской области поддерживают кандидатуру на пост губернатора региона Вадима Шумкова и у них есть главный наказ. Об этом заявил руководитель «Союза промышленников и предпринимателей» Сергей Муратов порталу «Область 45».

Подписанное 5 февраля 2019 года соглашение между правительством региона и «Корпорацией СТС» по установлению льготных тарифов на электроэнергию для вновь создаваемых предприятий — это шаг на отлично оценили промышленники Зауралья. Сейчас им хотелось бы ускорить принятие решения по приведению энерготарифов в Курганской области к средним по Уральскому Федеральному округу.

«Это позволит значительно разгрузить себестоимость и поднять конкурентоспособность по ценовым параметрам действующих бизнес-структур региона. Кроме того, это позволит снизить издержки бюджетных организаций на потребляемую электроэнергию. А это, в свою очередь, — экономия бюджетных средств региона», — прозвучал из уст Сергея Муратова наказ кандидату в губернаторы Шумкову от курганских производственников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня врио губернатора Зауралья подал пакет документов в избирательную комиссию Курганской области и официально стал первым кандидатом на выборах главы субъекта РФ. Он баллотируется как самовыдвиженец с поддержкой регионального отделения партии «Единая Россия».

Далее ему необходимо открыть и сформировать избирательный счёт, собрать в свою поддержку 3 521 подпись от избирателей и 184 — от депутатов и глав муниципалитетов Курганской области.

Выборы губернатора Курганской области намечены на единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области появился первый официальный кандидат в губернаторы

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Выборы губернатора Курганской области — 2019
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