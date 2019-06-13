Комитет Госдумы рекомендовал приостановку действия ДРСМД

Москва, , 16:41 — REGNUM Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал принять внесенный президентом РФ законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 18 июня.

В ходе обсуждения отмечалось, что приостановка участия России в ДРСМД вынужденный и ответный шаг на деструктивный выход США из договора.

«Решение Вашингтона, очевидно, имеет необратимый характер. Нет практически никаких оснований уповать на то, что США вернуться к выполнению ДРСМД», — отметил глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Парламентарий также указал на то, что «имеющиеся в настоящее время на балансе ВС РФ новейшие системы стратегического оружия позволяют полностью обеспечить обороноспособность нашей страны на несколько десятилетий вперед».

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