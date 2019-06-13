Петербуржцам разрешили гордиться флагом города не только по праздникам

Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал принятый ранее городским парламентом региональный закон, вносящий изменения в порядок использования официальных символов Санкт-Петербурга. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно подписанному документу, физические лица получили право на использование в некоммерческих целях флага Санкт-Петербурга и его изображения, если такое использование не является публичным проявлением неуважения к флагу Санкт-Петербурга.

Документ позволяет гражданам использовать флаг Санкт-Петербурга в некоммерческих целях любыми не запрещенными данным законом способами, пояснили в Смольном.

«Более широкие возможности использования флага Санкт-Петербурга будут способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволят жителям свободно и открыто выражать чувство гордости за свой город и уважение к нему», — полагает один из авторов документа, депутат Заксобрания Петербурга Александр Тетердинко («Единая Россия»), сообщало ИА REGNUM.

Ранее по закону использовать флаг Санкт-Петербурга можно было только в дни государственных праздников, на торжественных мероприятиях и согласованных митингах.

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