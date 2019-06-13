Украине нужна перепись не только внутри страны, но и за границей — эксперт

Киев, , 16:29 — REGNUM

Киеву важно провести не только перепись населения Украины, но и украинских общин за рубежом, чтобы планировать развитие страны. Об этом 13 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Иван Стальной.

«Важно знать не только сколько в Украине жителей, но и сколько уехало. Нужно провести мониторинг. Это делается по прописке, когда человек прописывается, это видно где он регистрируется, это видно в электронных данных… Мы еще и не располагаем статистикой точного количества украинских общин в Польше, за рубежом, чтобы видеть систему, чтобы их вернуть, когда начнет развиваться экономика Украины. Нужно располагать этими данными», — считает Стальной.

При этом он советует властям провести открытый конкурс для определения структур, которые проведут перепись населения, чтобы снизить затраты государства.

«Нужно искать вариант, чтоб это сделать дешевле. Нужно найти оптимальный вариант затрат. Можно провести открытый конкурс, чтобы эффективно провести всю перепись», — предложил Стальной.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил о необходимости провести всеукраинскую перепись населения. По его словам, перепись обойдется в 4 млрд гривен ($151 млн).

«…на проведение переписи нужна огромная сумма — до 4 миллиардов гривен. Планировалось закупить планшеты, потом их передать в школы и т.д. Мы сейчас ищем оптимальный вариант, как удешевить и до конца этого года провести», — рассказал Стефанчук.

Он сообщил, что правительство и государственная служба статистики запланировали проведение переписи населения на 2020 год. При этом президентская команда предлагает удешевить проведение переписи и провести ее в бумажном варианте.