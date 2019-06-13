ВВС Болгарии будут охранять Македонию после покупки американских F-16

София, , 16:10 — REGNUM Американские истребители F-16 на вооружении ВВС Болгарии в случае их успешной закупки предполагается использовать также для охраны воздушного пространства Македонии, сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Мы говорили с моим македонским коллегой Зораном Заевым на прошлой неделе, и когда мы приобретём новые истребители, мы будем охранять и воздушное пространство Северной Македонии», — приводит его слова «Болгарское национальное радио».

Борисов отметил, что такой вариант удобен как для Скопье, так и для Софии, поскольку самолёты F-16 не смогут разворачиваться на малых расстояниях и будут неизбежно залетать на территорию Македонии.

Как передавало ИА REGNUM, Болгария продолжает вести переговоры с США о закупке многоцелевых боевых самолётов F-16V Block 70, которые должны заменить истребители МиГ-29, находящимся в настоящее время на вооружении ВВС республики. В мае стало известно, что сделка оказалась под угрозой срыва по причине того, что Софию не устраивает ценовое предложение Вашингтона.

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