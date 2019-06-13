Четверг, 13 Июня 2019 года
16:12:49 МСК

ВВС Болгарии будут охранять Македонию после покупки американских F-16

Политика

София и Скопье договорились о применении ещё не закупленных истребителей

София, 13 июня 2019, 16:10 — REGNUM  Американские истребители F-16 на вооружении ВВС Болгарии в случае их успешной закупки предполагается использовать также для охраны воздушного пространства Македонии, сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Мы говорили с моим македонским коллегой Зораном Заевым на прошлой неделе, и когда мы приобретём новые истребители, мы будем охранять и воздушное пространство Северной Македонии», — приводит его слова «Болгарское национальное радио».

Борисов отметил, что такой вариант удобен как для Скопье, так и для Софии, поскольку самолёты F-16 не смогут разворачиваться на малых расстояниях и будут неизбежно залетать на территорию Македонии.

Как передавало ИА REGNUM, Болгария продолжает вести переговоры с США о закупке многоцелевых боевых самолётов F-16V Block 70, которые должны заменить истребители МиГ-29, находящимся в настоящее время на вооружении ВВС республики. В мае стало известно, что сделка оказалась под угрозой срыва по причине того, что Софию не устраивает ценовое предложение Вашингтона.

Читайте ранее в этом сюжете: Болгария не хочет снижения цены на американские F-16 за счёт их качества

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вступление Македонии в НАТО и Европейский союз
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить