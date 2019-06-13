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Президент Казахстана сменил главу Мангистауской области

Политика

Ранее Серикбай Трумов возглавлял администрацию Актау

Актау, Казахстан, 13 июня 2019, 15:56 — REGNUM  Серикбай Трумов назначен акимом (главой) Мангистауской области Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 13 июня в пресс-службе главы государства.

Ранее Трумов возглавлял администрацию Актау. На посту акима Мангистауской области он сменил Ералы Тугжанова, который возглавлял администрацию региона с марта 2017 года.

Серикбай Трумов родился в 1964 году. Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина. В 2004—2006 и в 2006—2008 годах возглавлял Тупкараганский район Мангистауской области. Работал также мэром Новый Узень и заместителем акима Мангисауской области.

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