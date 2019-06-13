Четверг, 13 Июня 2019 года
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Сербия после участия в манёврах НАТО принимает учения «Славянское братство»

Политика

Учения «Славянское братство — 2019» стартуют в сербском городе Панчево

Белград, 13 июня 2019, 15:53 — REGNUM  Совместные российско-белорусско-сербские тактические учения «Славянское братство — 2019» стартуют 14 июня на базе Сил специальных операций Вооружённых сил Сербии в городе Панчево.

Учения будут проходить до 27 июня. В них примут участие около 600 военнослужащих, в том числе более 200 бойцов Псковской дивизии ВДВ России, около 300 военнослужащих Армии Сербии и до 60 белорусских военных. В учениях будет задействовано более 50 единиц боевой техники и авиации.

В рамках учений военнослужащие трёх стран отработают специальные действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении контртеррористических задач. На первом этапе предполагается осуществить координацию подразделений, отработать задачи по котртеррористической тактике, провести занятия по воздушно-десантной и огневой подготовке.

Отметим, что накануне в болгарской акватории Чёрного моря завершились военные учения «Шабла-2019», в которых приняли участие более 1400 военнослужащих Болгарии, США и Сербии. С сербской стороны в учениях принимали участия подразделения ракетный войск и сил ПВО, а также истребители МиГ-29.

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Военные учения
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