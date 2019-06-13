Макрон на церемонии в память о погибших моряках: «Народ оплакивает»

Париж, , 15:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл во французскую коммуну Ле-Сабль-д'Олон, чтобы отдать дань памяти погибшим морякам, которые бросились спасать рыбака, потерпевшего бедствие, сообщает Le Figaro.

«Весь народ преклоняется и оплакивает троих своих детей, погибших как герои», — заявил Эммануэль Макрон, отдавая дань уважения погибшим морякам-спасателям перед сотнями жителей, собравшихся на церемонии в бухте Ле-Сабль-д'Олон, в четверг, 13 июня.

Глава государства также поприветствовал тот факт, что жизнь этих моряков состояла в том, чтобы спасать других людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2019 года в разгар шторма трое моряков попытались спасти рыбака, терпящего бедствие. 10 июня около 15 тыс. человек собрались в Ле-Сабль-д'Олон, чтобы провести марш в память о погибших.

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