Четверг, 13 Июня 2019 года
16:17:01 МСК

Макрон на церемонии в память о погибших моряках: «Народ оплакивает»

Политика

Президент Франции прибыл в Ле-Сабль-д'Олон, чтобы отдать дань памяти погибшим морякам

Макрон на церемонии в память о погибших моряках: «Народ оплакивает»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эмманюэль Макрон

Париж, 13 июня 2019, 15:55 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл во французскую коммуну Ле-Сабль-д'Олон, чтобы отдать дань памяти погибшим морякам, которые бросились спасать рыбака, потерпевшего бедствие, сообщает Le Figaro.

«Весь народ преклоняется и оплакивает троих своих детей, погибших как герои», — заявил Эммануэль Макрон, отдавая дань уважения погибшим морякам-спасателям перед сотнями жителей, собравшихся на церемонии в бухте Ле-Сабль-д'Олон, в четверг, 13 июня.

Глава государства также поприветствовал тот факт, что жизнь этих моряков состояла в том, чтобы спасать других людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2019 года в разгар шторма трое моряков попытались спасти рыбака, терпящего бедствие. 10 июня около 15 тыс. человек собрались в Ле-Сабль-д'Олон, чтобы провести марш в память о погибших.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон проведет церемонию в память о трех погибших моряках

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить