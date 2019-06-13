Глава комитета по культуре Курской области уходит в отставку после скандала

Курск, , 15:51 — REGNUM Председатель комитета по культуре Курской области Елена Яковлева собирается в отставку по собственному желанию. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила курская телекомпания «Такт».

Ряд СМИ подтвердил, что чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию, однако официальной информации от администрации области по этому вопросу пока не последовало.

Причиной отставки мола стать работа председателя департамента с учреждениями культуры Курской области, которая ранее становилась объектом критики. В открытом письме врио губернатора Роману Старовойту, которые подписали курские деятели искусства, Яковлеву просили освободить от должности. Причиной стало беспричинные, по мнению авторов, увольнения руководителей сразу нескольких учреждений. Ситуацию, которая сложилась в культурной сфере региона после прихода Яковлевой, назвали «катастрофической».

Последняя история о кадровой политике Яковлевой касается руководителя Курской филармонии, уволенного председателем комитета. Коллектив учреждения не согласился с решением чиновников и добился восстановления руководителя на прежнюю должность.

Елена Яковлева была назначена на пост 25 февраля 2019 года. До этого должность председателя департамента культуры занимал Валерий Рудской, уволившийся по собственному желанию.