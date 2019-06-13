В Казахстане готовятся к годовщине образования Туркестанской области

Туркестан, Казахстан, , 15:42 — REGNUM В рамках празднования годовщины образования Туркестанской области Казахстана планируется реализовать 46 культурно-массовых проекта. Об этом заявил заместитель акима (главы) Туркестанской области Малик Отарбаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, аким (глава) Туркестанской области Умирзак Шукеев определил четыре направления формирования идеологической основы города. В частности, в Туркестане находится мавзолей Ахмеда Ясави.

Глава региона считает, что Туркестан — крупный центр поклонения и туризма для тюркоязычных стран, центр прикладного искусства и мастерства, а также торговый центр на Великом Шелковом пути. Работа по всем направлениям будет начата в рамках годовщины образования Туркестанской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об образовании Туркестанской области и присвоении Чимкенту статуса города республиканского значения.

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