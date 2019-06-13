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Россия требует от США объяснений по планам размещения оружия в космосе

Политика

Поскольку это один из элементов стратегической стабильности

Москва, 13 июня 2019, 15:28 — REGNUM  Министерство иностранных дел России ждет от Соединённых Штатов разъяснений по планам размещения оружия в космосе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 13 июня, сообщает «Парламентская газета».

Рябков отметил, что вопрос оружия в космосе — это один из элементов общей картины, из которой «складывается ситуация в сфере стратегической стабильности».

Напомним, генерал ВВС Соединённых Штатов Джон Рэймонд заявил, что США вместе со своим оружием должны устремиться в космос, чтобы противодействовать «растущей угрозе со стороны России и Китая».

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Американский военный космос
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