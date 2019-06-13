Кудрин об индексации пенсий выше инфляции: средства ФНБ могут потребоваться

Москва, , 15:25 — REGNUM Расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) может потребовать индексация пенсий в Российской Федерации выше инфляции с 2020 года. Об этом заявил в интервью ТАСС и порталу «Будущее России. Национальные проекты» глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, данная мера потребуется, если темпы роста экономики будут низкими.

«Насколько правительство будет выше инфляции пенсии индексировать (в 2020—2021 гг.) — это, мне кажется, остается вопросом, — сказал Кудрин. — Для этого нужны более высокие темпы экономического роста».

По его словам, правительству в случае не высокого темпа экономического роста придется определяться, откуда брать деньги на индексацию пенсий — тратить на это часть суверенного фонда или перераспределять расходы и доходы бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, приказ Минтруда об индексации пенсий вступил в силу в России с 26 мая 2019 года. То есть неработающему пенсионеру, пенсия у которого ниже прожиточного минимума, назначается соцдоплата, которая «дотягивает» ее до прожиточного минимума.

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