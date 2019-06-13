ЦИК определил дату проведения довыборов в Госдуму

Москва, , 15:22 — REGNUM ЦИК принял постановление о назначении довыборов в Госдуму на четырем вакантным одномандатным округам, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

Выборы в нижнюю палату парламента пройдут 8 сентября.

Голосование пройдет в четырех одномандатных округах, расположенных в Новгородской, Свердловской и Орловской областях, а также в Хабаровском крае.

Место депутата от Новгородской области стало вакантным после смерти Александра Коровникова («Единая Россия»).

В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции «Единая Россия» Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области.

Мандат от Орловской области стал вакантным после смерти в апреле 2019 года экс-директора ФСБ России Николая Ковалева («Единая Россия»).

В Хабаровском крае мандат освободился после избрания осенью 2018 года депутата нижней палаты парламента Сергея Фургала (ЛДПР) главой региона.