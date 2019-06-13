Климкин призвал провести заседание СНБО из-за «мифов» о Донбассе

Киев, , 15:29 — REGNUM Ситуация вокруг Донбасса должна быть рассмотрена на уровне Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в ближайшее время. Такое мнение выразил глава украинского МИД Павел Климкин в интервью ТСН.

По словам министра, после последнего заседания контактной группы возникло много «мифов», касающихся блокады Донбасса и якобы запрета на «ответный огонь». Необходимо сформировать четкую публичную позицию по итогам дискуссии на уровне СНБО, полагает он.

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Климкин добавил, что направил в администрацию президента предложения о том, как следует Киеву реагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

«Поэтому очень важно провести это заседание СНБО и обозначить ключевые позиции для того, что делать дальше», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Климкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отправится с визитом в Германию и Францию для «разведки боем». От переговоров с зарубежными политиками зависит тактика Киева в отношении Донбасса, пояснил он.

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