Бывшему и. о. мэра Рязани предъявили обвинение в мошенничестве

Рязань, , 15:19 — REGNUM Бывшему исполняющему обязанности главы администрации Рязани Сергею Карабасову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщало ИА REGNUM, Карабасов был задержан в московском аэропорту «Внуково» в ночь на 13 июня.

По информации ИА «МедиаРязань», обвинение предъявлено в рамках расследования уголовного дела о нарушениях при строительстве детской площадки в Лесопарке Рязани. Сам Сергей Карабасов вину не признает.

Как сообщало ИА REGNUM, о пропаже детской площадки в Рязани, закупленной за счет бюджетных средств, в середине мая в ходе медиафорума ОНФ рассказали президенту Владимиру Путину, который, в свою очередь, выразил надежду, что история заинтересует Следственный комитет. В следственных органах по результатам проверки возбудили уголовное дело — в его рамках в начале июня задержали начальника управления энергетики и ЖКХ города Игоря Ковалёва.

Сергей Карабасов ушёл в отставку с должности исполняющего обязанности главы администрации Рязани, в которой проработал почти два года, 30 мая.

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