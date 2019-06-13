Парламент Литвы узаконил выход из БРЭЛЛ

Вильнюс, , 15:10 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 13 июня, без голосов «против» поддержал основной законопроект, который регламентирует выход Литвы из постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и синхронизацию с системами континентальной Европы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во время обсуждения в парламенте звучали уже неоднократно в Литве озвученные тезисы, что нахождения в системе БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва) угрожает энергетической безопасности Литвы, а вся система управляется «из диспетчерской в Москве».

Напомним, Прибалтика до 2025 года, ради энергетической независимости от России, планирует выйти из общей постсоветской системы БРЭЛЛ и влиться в европейские континентальные сети. При этом в Литве публично стараются не рассуждать о том, как это повлияет на цены для конечных потребителей. Литва сегодня способна генерировать только 15−20% от необходимой ей электроэнергии. Значительная часть электричества, которое дешевле скандинавского, закупается из Белоруссии и Калининградской области РФ.