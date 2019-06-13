Мэр Красноярска удвоил свой доход

Красноярск, , 14:58 — REGNUM Мэр Красноярска Сергей Ерёмин за 2018 год заработал 5 604 575,71 рубля (5,6 млн). Таким образом, градоначальник увеличил свой годовой доход более чем в два раза. По итогам 2017 года он задекларировал 2,6 млн рублей.

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, рост доходов Сергея Ерёмина связан с продажей недвижимости, а точнее квартиры.

Мэру принадлежат четыре земельных участка (20 кв. м, 1000 кв. м, 1500 кв. м, 1800 кв. м), два жилых дома (51,6 кв. м и 179,9 кв. м), гараж площадью 94,2 кв. м, гаражный бокс, баня площадью 26,2 кв. м, летняя кухня площадью 29,8 кв. м, автомобиль Jeep Wrangler, мотоцикл Иж-49К, мотовездеход, прицеп бортовой.

В декларации мэра за 2017 год значилась квартира площадью 50,5 кв. м. В этой декларации её нет. Поэтому, возможно, о продаже этой квартиры и идёт речь.

Супруга Ерёмина за 2018 год заработала 1 402 800,8 рубля (1,4 млн). Ей принадлежат квартира площадью 107,1 кв. м и часть подземной автопарковки, легковой автомобиль Audi Q7, снегоход.

Её заработок за 2017 год — 3,39 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2016 год Ерёмин заработал 1,79 млн рублей. Тогда он занимал пост министра транспорта Красноярского края.

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