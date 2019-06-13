Токаев назначили нового главу Западно-Казахстанской области

Нур-Султан, 13 июня 2019, 14:58 — REGNUM Гали Искалиев назначен акимом (главой) Западно-Казахстанской области. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает 13 июня агентство «Казинформ».
Ранее Искалиев занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области. Чиновник занимал также различные должности в администрации Астаны.
Гали Искалиев родился Джаныбекском районе Уральской области в 1970 году КазССР. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт. Работал заместителем президента и председателем правления АО «Банк развития Казахстана». Искалиев также работал заместителем акима Джамбульской и Актюбинской областей.
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