Четверг, 13 Июня 2019 года
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Токаев назначили нового главу Западно-Казахстанской области

Политика

Ранее Гали Искалиев занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области

Нур-Султан, 13 июня 2019, 14:58 — REGNUM  Гали Искалиев назначен акимом (главой) Западно-Казахстанской области. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает 13 июня агентство «Казинформ».

Ранее Искалиев занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области. Чиновник занимал также различные должности в администрации Астаны.

Гали Искалиев родился Джаныбекском районе Уральской области в 1970 году КазССР. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт. Работал заместителем президента и председателем правления АО «Банк развития Казахстана». Искалиев также работал заместителем акима Джамбульской и Актюбинской областей.

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