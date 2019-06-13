Нетаньяху поблагодарил Моди за поддержку Израиля в ООН

Иерусалим, , 14:56 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал поддержку еврейского государства премьер-министром Индии Нарендрой Моди, об этом 13 июня сообщает Anadolu Ajansi.

«Спасибо Нарендра Моди, спасибо Индия, спасибо за вашу поддержку, за то, что вы остаетесь с Израилем», — отметил Нетаньяху.

Напомним, Индия на прошлой неделе впервые проголосовала в поддержку Израиля: в совете ООН по экономике и социальным вопросом Нью-Дели высказалась против предоставления статуса наблюдателя палестинской организации «Шахед», базирующейся в Ливане.

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