Зеленскому не советуют реформировать политическую систему «во время войны»

Киев, , 14:55 — REGNUM «Во время войны Украине опасно создавать двухпалатный парламент, делая шаг навстречу федерализации». Об этом 13 июня в эфире одного из украинских телеканалов заявила доктор философии в сфере права Анна Свириденко.

«Сегодня не ко времени создавать двухпалатный парламент. Создание двухпалатного парламента — это шаг по созданию федерации, потому что один из признаков федеративной республики — двухпалатный парламент. Мы должны понимать, что сегодня у нас в стране война. Есть дискуссионные вопросы языка, в частности, у нас есть национальные меньшинства. Если говорить о федерации, там возможна отдельная денежная единица, отдельные свои законы, отдельная судебная система. Во время войны нецелесообразно делать шаги навстречу федерации… Сейчас это очень опасно, пока не завершена война», — сказала Свириденко.

Она напомнила, что мажоритарная система выборов позволяет избирать в парламент региональных представителей.

«Если говорить о представительстве всех территориальных единиц в двухпалатном парламенте, то это не проблема для нынешнего парламента. Общество заинтересовано в принятии нового Избирательного кодекса, внедрении открытых списков. Все равно партии будут делегировать своих кандидатов, которые будут баллотироваться по округам. Депутаты в парламенте будут представителями каждой территории», — добавила Свириденко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович выступали за создание двухпалатного парламента. Предполагалось, что на базе верхней палаты будет создан сенат, в который войдут депутаты, избранные по мажоритарной системе (от регионов). Нижнюю палату сформируют депутаты, которые избраны по партийным спискам.

Ранее, 12 июня, представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассмотрят вопрос введения двухпалатного парламента.