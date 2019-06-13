Правительство Китая выделит Киргизии грант в 5,6 млрд рублей

Бишкек, , 14:51 — REGNUM «Мы благодарны китайским друзьям за помощь, оказанную за все годы нашей независимости», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, прибывшим в Бишкек с государственным визитом, пишет «Kaktus.media».

Киргизстанский лидер напомнил, что в рамках состоявшегося в апреле 2019 года визита президента Киргизии в Китай была достигнута договоренность о предоставлении китайским правительством гранта в 600 млн юаней (5,6 млрд рублей).

«Выражаем надежду, что данные проекты будут реализованы. Проекты, которые реализуются совместно с КНР в Киргизии, имеют социально-экономическое значение и реализуются в сфере энергетики, транспорта и строительства дорог», — подчеркнул он.

Также Жээнбеков отметил, что киргизстанские власти уделяют большое внимание проектам, имеющим большую социальную значимость, сообщила пресс-служба главы государства.

«В центре внимания стояла реализация проекта «Таза Суу» («Чистая вода») и другие важные проекты. Как вы знаете, в Китае говорят, что «когда пьешь воду, не забывай о человеке, который вырыл этот колодец». Мы помощь нашего великого и дружественного соседа не забудем», — сказал он.

Читайте также: Президент Киргизии обещает до 2024 года обеспечить население питьевой водой

Помимо этого президент Киргизии и председатель КНР в ходе переговоров обсудили вопросы экономического сотрудничеству, уделив особое внимание проектам создания совместного фонда прямых инвестиций и многопрофильного агропромышленного парка, железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан», а также строительству дорог в городах Бишкек и Ош

По итогам встречи заключены соглашения об инвестиционном сотрудничестве и об установлении побратимских связей между городами, областями и провинциями двух стран, а также подписан пакет документов, относящихся к агропромышленной отрасли, сектору безопасности, чрезвычайных ситуаций и по экспорту сельхозпродукции из Киргизии в Китай.

Также Сооронбай Жээнбеков наградил Си Цзиньпина орденом «Манас» I степени — за выдающийся вклад в укрепление всестороннего стратегического партнерства между Киргизией и Китаем.

«Орден «Манас» олицетворяет собой символы жизни — небо, солнце и воду и носит имя нашего великого героя, который объединил киргизов. Вы внесли огромный вклад в укрепление всестороннего стратегического партнерства. Большое спасибо за постоянную поддержку Киргизии», — резюмировал президент Киргизии.