Киргизские и китайские бизнесмены намерены заключить контракты на $7,5 млрд

Бишкек, , 14:47 — REGNUM По итогам проходящего в столице Киргизии киргизско-китайского бизнес-форума планируется подписание более 25 соглашений и контрактов на $7,5 млрд (более 483,8 млрд рублей). Об этом на пресс-конференции заявил директор агентства по продвижению и защите инвестиций Шумкарбек Адилбек уулу, пишет «24.kg».

Чиновник отметил, что участие в мероприятии принимают 100 представителей китайских компаний, работающих в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей и тяжелой промышленности, горнорудной и автосборочной отраслей, а также образования и социального жилья.

По словам главы госагентства, представители киргизстанского бизнес-сообщества, министерств и ведомств проведут презентацию своих проектов, после чего выступят китайские бизнесмены, работающие в Киргизии.

«Они расскажут об опыте работы в стране, преимуществах инвестиций в нашу республику. Надеемся, данное мероприятие станет хорошей площадкой для диалога и обмена мнениями».

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным киргизского правительства, по итогам 2018 года товарооборот между Киргизией и Китаем превысил $2 млрд (129 млрд рублей), что составляет почти треть от общего объема торговли Киргизии с другими странами.

Отметим, что прямые инвестиции Китая в Киргизию в этот период составили около $150 млн (более 9,6 млрд рублей) или 43% от общего объема иностранных инвестиций в экономику республики.

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